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    لبنان

    وفاة شخص بنوبة قلبية واصابة آخر عن طريق الخطأ خلال اشكال في بخعون شمال لبنان

      توفي شخص واصيب آخر بجروح، خلال اشكال وقع في محلة الشرفة ببلدة بخعون – الضنية شمال لبنان، تطوّر إلى إطلاق نار.

      وفي التفاصيل أقدم المدعو ع.ج. على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الشقيقين ك.ت. و ج.ت ، من دون أن يصيبهما، ما دفع ك.ت. إلى إحضار بندقية صيد وإطلاق النار منها، الأمر الذي أدى إلى إصابة المدعو ف.ج. عن طريق الخطأ.

      وبعد الحادثة تبيّن أن والد ك.ت. تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده في المكان، ما أدى إلى وفاته.

      وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المنطقة لضبط الوضع، حيث سادت أجواء من التوتر، فيما تواصلت الإجراءات الميدانية لضبط الامور.

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