قوى الأمن: توقيف اثنين من عصابات سرقة الكابلات الكهربائية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الجمعة توقيف اثنين من عصابات سرقة الكابلات الكهربائية بالجرم المشهود.

وقال البيان إنه “في إطار مكافحة عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة، التي تواصلها مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي على كل الأراضي اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بسرقة كابلات كهربائية في مناطق من محافظة جبل لبنان”.

وتابع البيان “على أثر ذلك، باشرت دوريات الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من معرفة هويتهما، وهما كل من: م. ك. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد) و س. ح. (مواليد عام 2005، سوري)”. وأضاف البيان: “بتاريخ 9-11-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى هذه الدوريات من توقيفهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بقطع وسرقة أسلاك كهربائية عائدة لإحدى الشركات في محلّة سن الفيل، وضبطت بحوزتهما قاطع أسلاك ومنشار للحديد وكابلات كهربائية”.

وقال البيان إنه “تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام