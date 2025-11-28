العدو يواصل غاراته على قطاع غزة بالرغم من مرور 49 يوماً على وقف إطلاق النار

في اليوم الـ49 من بدء وقف إطلاق النار في غزة واصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق عدة في جنوبي القطاع ووسطه أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة طفلة بنيران دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد مواطن بقصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال على تلك المناطق.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها في عرض بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان مركز غزة لحقوق الإنسان قد أعلن أن 350 فلسطينياً بينهم 130 طفلاً و54 امرأة، استشهدوا باعتداءات الاحتلال خلال 47 يوماً من الانتهاكات، بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

وسجّل المركز أكثر من 535 خرقاً للاتفاق، بمعدل يفوق 11 خرقاً يومياً، مؤكداً استمرار الخروقات منذ اللحظة الأولى لتفعيل وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الاحتلال قيّد دخول المساعدات الإنسانية، إذ سمح بمرور 211 شاحنة يومياً فقط، رغم ادّعائه السماح بمرور 600 شاحنة، كما لم يلتزم الاحتلال بخريطة الانسحاب المتفق عليها، واستمر بفرض سيطرة نارية وتوغلات داخل المناطق المدنية في القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام