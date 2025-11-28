الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين إلى الهند

أعلن المكتب الصحافي للكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولية إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح الكرملين في بيان رسمي أن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأشار البيان إلى أن زيارة بوتين ستمثل فرصة للجانبين لمناقشة القضايا الثنائية والدولية ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين موسكو ونيودلهي.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أكد قبل أيام أن موسكو ونيودلهي تستعدان على قدم وساق لهذه الزيارة، واصفًا إياها بالمثمرة، مشددًا على أهميتها في تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

بدورها صرحت وزارة الخارجية الهندية بأن زيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند ستمثل فرصة لتقييم التقدم المحرز في العلاقات بين موسكو ونيودلهي.

وتابعت الوزارة: “ستوفر الزيارة القادمة فرصة للقيادتين الهندية والروسية لاستعراض التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: روسيا اليوم