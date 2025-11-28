الثوابتة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 536 خرقًا في غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

أفاد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 535 خرقًا موثقًا، أسفرت عن استشهاد 350 شخصًا وإصابة نحو 900 آخرين.

وأوضح الثوابتة، في تصريح صحفي، أن الكيان سمحت بدخول 9 آلاف و930 شاحنة فقط من أصل نحو 28 ألفًا مطلوبة، أي بنسبة لا تتجاوز 35%، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحوّل المساعدات إلى أداة ضغط سياسية وعسكرية بدل أن تكون التزامًا قانونيًا وإنسانيًا.

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل غير مسبوق، نتيجة تدمير البنى التحتية والخدمات الأساسية خلال العدوان “الإسرائيلي”، مؤكدًا أن استمرار هذه الخروق دون محاسبة دولية يشجع الاحتلال على التمادي في استهداف المدنيين وقتلهم.

وأشار الثوابتة إلى أن هذه الخروق تشمل القصف المباشر، إطلاق النار على المزارعين والصيادين والنازحين، وعمليات التوغل المستمرة داخل قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم