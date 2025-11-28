“برنت” يرتفع والخام الأمريكي يتعطل بسبب انقطاع بورصة شيكاغو التجارية

ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” اليوم الجمعة مع مراقبة الأسواق لتطور المحادثات حول أوكرانيا، وانتظار الأسواق اجتماع “أوبك+” يوم الأحد بحثا عن أدلة بشأن تغييرات محتملة في الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يناير المقبل، بحلول الساعة 09:37 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.52% إلى 63.67 دولار للبرميل.

وأدى عطل تقني في بورصة “سي إم إي غروب” لعدم تحديث العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط”، بسبب مشكلة تبريد في مراكز بيانات التابعة لها، مما أثر على تداول جميع العقود الآجلة.

وسجل الخام الأمريكي 59.08 دولار للبرميل، يوم الأربعاء الماضي بزيادة نسبتها 0.73%، ولم تسجل أي تسوية يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا العقدين لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023، حيث أثرت توقعات ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.

ودفعت دلائل تشير إلى احتمال التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أسعار النفط للهبوط هذا الأسبوع، لكنها تعافت على مدى الجلسات الثلاث الماضية مع استمرار المفاوضات.

المصدر: رويترز