الجيش يستولي على السلطة في غينيا بيساو ويعيّن رئيسًا انتقاليا

أطاح الجيش في غينيا بيساو بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو، ونصّب اللواء هورتا إنتا رئيسًا انتقاليًا، بعد يوم من سيطرة القوات العسكرية على الحكم قبيل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع.

ووصل إمبالو إلى السنغال على متن طائرة خاصة إثر وساطة من التكتل الإقليمي لدول غرب إفريقيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية السنغالية.

ويعد هذا الانقلاب التاسع خلال خمسة أعوام في غرب ووسط إفريقيا، ويأتي امتدادًا لعدم الاستقرار السياسي المزمن في غينيا بيساو، التي تُعَدّ أحد أهم مراكز تهريب الكوكايين في المنطقة وتشهد تاريخًا طويلًا من التدخلات العسكرية.

وأعلنت “القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام” في بيان متلفز أنها تولت السلطة بدعوى إحباط خطة لزعزعة الاستقرار يقودها سياسيون وتجار مخدرات، دون تقديم تفاصيل. وظهر اللواء إنتا بالزي العسكري محاطًا بقيادات الجيش خلال بث رسمي، مؤكدًا أن تدخّل الجيش جاء لمنع “مهربي المخدرات” من السيطرة على الديمقراطية، ومعلنًا أن المرحلة الانتقالية ستستمر عامًا واحدًا. كما أدى اللواء توماس جاسي اليمين رئيسًا لأركان الجيش.

وتزامنت التحركات العسكرية مع إطلاق نار استمر نحو ساعة قرب مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي في بيساو. وكان السباق الرئاسي محصورًا بين إمبالو ومنافسه فرناندو دياس البالغ 47 عامًا.

وتُعد غينيا بيساو، الواقعة بين السنغال وغينيا، نقطة عبور رئيسية للكوكايين المتجه من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وشهدت منذ استقلالها عام 1974 ما لا يقل عن تسع محاولات انقلابية حتى وصول إمبالو إلى السلطة عام 2020.

المصدر: مواقع اخبارية