الإثنين   
   04 05 2026   
   16 ذو القعدة 1447   
   بيروت 05:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    منظمة الصحة العالمية: 3 وفيات وإصابة بفيروس هانتا على متن سفينة في المحيط الأطلسي

      أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 3 وفيات وإصابة واحدة بفيروس هانتا بين ركاب سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

      وأشارت المنظمة في منشور على موقع “إكس”، يوم الأحد، إلى أن الحادث طال ما مجموعه 6 أشخاص، توفي 3 منهم ونقل آخر إلى العناية المركزة في جنوب إفريقيا.

      وأضافت منظمة الصحة العالمية بأنها “تقوم بتسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء ومديري السفينة من أجل الإجلاء الطبي لاثنين من الركاب الذين ظهرت عليهما أعراض الإصابة، إلى جانب التقييم الشامل للمخاطر على الصحة العامة ودعم الركاب المتبقين على متن السفينة”.

      ولم تذكر المنظمة اسم السفينة أو الشركة التي تديرها، لكن مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” قالت إن الحديث يدور عن سفينة MV Hondius التي كانت تنفذ رحلة من الأرجنتين إلى جزر الرأس الأخضر.

      وأكدت الخارجية الهولندية أن اثنين من المتوفين كانا مواطني هولندا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

      بدورها، أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن إدارة الصحة في جنوب إفريقيا بأن سائحا بريطانيا يعالج في الجمهورية بعد اكتشاف حالات فيروس هانتا. وقالت الخارجية البريطانية إنها تراقب عن كثب التقارير عن تفشي الفيروس المحتمل على متن السفينة، وأنها على اتصال بالشركة المالكة للسفينة والسلطات المحلية.

      يذكر أن هانتا تعتبر فيروسات حمض نووي ريبوزي سلبية الاتجاه وتسبب بعض أنواعها بعدوى تؤدي إلى أمراض قاتلة للإنسان.

      المصدر: وكالة رويترز

      مواضيع ذات صلة

      السنغال | تفشي مرض تنفسي حاد على متن سفينة سياحية في الأطلسي يودي بحياة شخصين

      السنغال | تفشي مرض تنفسي حاد على متن سفينة سياحية في الأطلسي يودي بحياة شخصين

      سويسرا | منظمة الصحة العالمية: واشنطن لم تسدد مستحقاتها المالية رغم انتهاء مهلة الانسحاب

      سويسرا | منظمة الصحة العالمية: واشنطن لم تسدد مستحقاتها المالية رغم انتهاء مهلة الانسحاب

      منظمة الصحة العالمية: الحرب بلغت مرحلة خطيرة باستهداف منشآت نووية

      منظمة الصحة العالمية: الحرب بلغت مرحلة خطيرة باستهداف منشآت نووية