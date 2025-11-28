رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل السنغال

أعلنت وزارة الخارجيّة السنغالية، أنّ رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال “سالمًا معافى” بعد إطاحته في انقلاب عسكري.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ إمبالو وصل في طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على السلطة في البلاد التي كانت تنتظر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية.

ولم تُقدّم السلطات السنغالية تفاصيل إضافية حول وضع إمبالو أو خططه المقبلة، بينما تستمر التطورات السياسية في غينيا بيساو وسط ترقّب إقليمي ودولي.

هذا ونُصّب الجنرال هورتا نتام، أركان القوات البرية في غينيا بيساو، أمس الخميس رئيسًا لفترة انتقالية من المتوقع أن تستمر عامًا واحدًا، ليصبح بذلك الرجل القوي الجديد في البلاد، وفق ما أعلن الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتهية ولايته وعلّق الانتخابات.

المصدر: يونيوز