الأمين العام لحلف الأطلسي يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، خلال زيارته إلى أيسلندا، بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار الخطة الهادفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال روته في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الأيسلندية كريسترن فروستادوتير: “دفعت روسيا ثمناً باهظاً مقابل مكاسب هامشية، وأوكرانيا تواصل الدفاع عن نفسها ببسالة”. وأضاف: “عملية السلام تلقت دعماً كبيراً، وأود أن أهنئ الرئيس الأميركي ترامب على ذلك”.

وتعرضت الخطة الأميركية التي كُشف عنها الأسبوع الماضي، والتي بدت متماشية مع بعض المطالب الروسية، لتعديلات كبيرة بعد مفاوضات عاجلة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بمشاركة دول أوروبية. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأسبوع المقبل إلى موسكو لمناقشة تفاصيل الخطة مع المسؤولين الروس، في حين وصف الكرملين الجهود الأوروبية بشأنها بأنها “غير ضرورية”.

كما شدد روته على أهمية الجهود التي تبذلها ريكيافيك لضمان أمن الدول الأعضاء في الحلف، مؤكداً: “لا يمكننا أن نكون ساذجين. نحن جميعاً الآن دول مواجهة، وأحدث الصواريخ الروسية يمكن أن تصل إلى أي جزء من أراضي دول حلف شمال الأطلسي في وقت قصير جداً”. وأضاف: “ما تفعله أيسلندا في مجال المراقبة والدفاع الجوي أمر بالغ الأهمية”.

المصدر: أ.ف.ب.