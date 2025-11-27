بالفيديو | الاحتلال الإسرائيلي يعدم شابين بعد تسليم نفسيهما في جنين ويحتجز جثمانيهما

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، شابين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عقب تسليم نفسيهما، فيما كانا غير مسلّحين، مؤكدين ذلك برفع الأيدي ورفع ملابسهما لإظهار عدم حملهما أي شيء قد يشكل تهديدًا لعناصر الاحتلال، وفق توثيقات الفيديو التي وثقت الجريمة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عامًا) ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عامًا) برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، مع احتجاز جثمانيهما. كما عمدت قوات الاحتلال إلى التنكيل بجثمانيهما باستخدام جرافة كانت مرافقة لعناصرها خلال العملية العسكرية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشابين من مسافة صفر. وأكد محافظ جنين، كمال أبو الرُّب، أن “الجيش الإسرائيلي لم يسمح لأحد بالاقتراب من الشابين الفلسطينيين اللذين أعدمهما بدم بارد، ومنع سيارات الإسعاف من نقلهما”.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل الإعلام إعدام قوات الاحتلال الشابين بإطلاق الرصاص مباشرة بعد تفتيشهما عند خروجهما من أحد المخازن التجارية.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي وداهمت أحد المنازل، تلتها تعزيزات عسكرية في محيط مخيم جنين. كما ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال وقوات خاصة “مستعربون” حاصرت منزلًا وأطلقت الرصاص الحي تجاهه، مع استخدام الرصاص الثقيل من الطائرات الحربية، وهدمت جرافة عسكرية تابعة للاحتلال باب المخزن الرئيسي، وأجبرت الشابين على الخروج منه.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إنّه “يقدم دعمه الكامل لمقاتلي حرس الحدود والجيش الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على مطلوبين خرجوا من مبنى في جنين”، مضيفًا أن العناصر المنفذين “تصرفوا تمامًا كما يُتوقع منهم، ويجب القضاء على المخرّبين”.

وتأتي الجريمة فيما يشهد شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي عدوانًا عسكريًا إسرائيليًا موسعًا، يتركز في طوباس حيث فرض الاحتلال حظر تجول وسط انتشار مكثف لقواته، مع عمليات اقتحام منازل واعتقالات واحتجاز للفلسطينيين، ما يزيد الأوضاع الإنسانية سوءًا في المحافظة.

ويمتد العدوان إلى محافظة جنين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات “المستعربين” التابعة لحرس الحدود شرعت بحملة ميدانية ضمن عملية “خمسة أحجار” التي تهدف بحسب الاحتلال إلى “إحباط الإرهاب”، شمالي الضفة الغربية. وأضاف الجيش أن مروحيات قتالية توفر غطاء ودعمًا جويًا لوحدات الكوماندوز العاملة في المنطقة، فيما أفادت مصادر محلية بنقل عشرات المعتقلين من محافظة طوباس إلى مواقع ميدانية لإجراء تحقيقات في ظروف قاسية.

المصدر: عرب 48