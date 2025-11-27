تحديث جديد من «شات جي بي تي» يدمج الصوت والنص في واجهة واحدة

كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن تحديث مهم يعيد تصميم تجربة وضع الصوت في شات جي بي تي، حيث أصبح بإمكان المستخدمين التحدث مع النموذج مباشرة داخل واجهة المحادثة الرئيسية، دون الحاجة للانتقال إلى شاشة مخصّصة كما في السابق.

ويهدف هذا التغيير إلى جعل التفاعل أكثر سلاسة وواقعية، مع إمكانية متابعة النصوص والعناصر البصرية أثناء المحادثة الصوتية.

ما الجديد في تحديث شات جي بي تي؟

بحسب الشركة، فإن التحديث الجديد يتيح إجراء المحادثة الصوتية داخل جلسة الدردشة نفسها، مع عرض تفريغ النص بشكل فوري، بالإضافة إلى ظهور الخرائط والصور أو أي عناصر بصرية يقدمها النموذج الصوتي في الوقت نفسه، ما يغني عن التنقل بين نوافذ مختلفة.

وأصبح بدء المحادثة الصوتية أكثر بساطة، إذ يمكن تفعيلها عبر الضغط على أيقونة موجات الصوت بجوار مربع الكتابة.

وبعد التخلي عن الواجهة السابقة المعتمدة على دوائر متحركة وتصميم مستقل لوضع الصوت، تم دمجه بالكامل ضمن المحادثة لتسهيل التبديل السلس بين الإدخال الصوتي والكتابي.

ويمثل الدمج بين الصوت والعناصر البصرية خطوة متقدمة في قدرات ChatGPT متعددة الوسائط، حيث يمكن للمستخدم إرسال صور أو فيديوهات وطلب استجابات صوتية تُقدَّم بالمستوى نفسه من التكامل البصري.

ويجعل هذا التحديث تجربة التفاعل الصوتي داخل «شات جي بي تي» أكثر طبيعية ومرونة، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على الأوامر الصوتية لكن يحتاجون في الوقت نفسه لقراءة النصوص أو معاينة الصور أثناء عملهم.

ورغم ذلك، لا يزال يتطلب إنهاء المحادثة الصوتية الضغط على خيار «إنهاء» للعودة إلى الوضع النصي الكامل.

خيارات الإعدادات لوضع الصوت

وأوضحت «أوبن إيه آي» أن وضع الصوت المدمج أصبح الإعداد الافتراضي لجميع المستخدمين عبر تطبيقات الويب والهواتف، ويتم طرحه تدريجياً للجميع.

وفي المقابل، ما زال متاحاً اختيار الوضع المنفصل لمن يفضلون الواجهة القديمة، وذلك من خلال إعدادات التطبيق ضمن قسم «وضع الصوت».

المصدر: سي ان ان