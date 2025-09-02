أوبن إيه آي تخطط لإنشاء مركز بيانات ضخم في الهند بقدرة 1 غيغاواط

تسعى شركة أوبن إيه آي، المطورة لتشات جي بي تي ChatGPT، للتعاون مع شركاء محليين لإنشاء مركز بيانات في الهند بقدرة لا تقل عن 1 غيغاواط، في خطوة تعكس طموحاتها التوسعية في آسيا، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وبحسب التقرير، فإن المشروع سيشكل جزءاً من استراتيجية الشركة ضمن مبادرة ستارغيت للبنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي.

تسجيل رسمي وفريق محلي

قامت أوبن إيه آي، المدعومة من مايكروسوفت، بتسجيل كيان قانوني في الهند، وبدأت في بناء فريق محلي.

كما أعلنت في أغسطس آب 2025 أنها ستفتتح أول مكتب لها في نيودلهي في وقت لاحق من هذا العام، في ظل كون الهند ثاني أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين.

إعلان متوقع من سام ألتمان

رغم أن الموقع والجدول الزمني للمشروع لم يتحددا بعد، نقلت بلومبرغ أن الرئيس التنفيذي سام ألتمان قد يعلن عن المنشأة خلال زيارته المرتقبة إلى الهند في سبتمبر أيلول الجاري.

ويأتي هذا ضمن مشروع ستارغيت الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير تشرين الثاني، باستثمارات تصل إلى 500 مليار دولار من القطاع الخاص، بدعم من سوفت بنك وأوبن إيه آي وأوراكل، لبناء أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم.

المصدر: سي ان ان