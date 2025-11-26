الرئيس التونسي يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد سفيرَ الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على “عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية”، وفق ما أفادت الرئاسة في بيان الأربعاء.

وقال البيان: “استدعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، جيوسيبي بيروني سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجًا شديد اللهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية”.

وجاء الاستدعاء إثر لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي يوم الاثنين.

وعبّر بيروني خلال لقائه مع الطبوبي عن تقديره “للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في تونس”، وفق بيان نشره الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، ردًا على أسئلة الصحافيين في بروكسل، بأن “ممارسة الدبلوماسيين للحوار مع مجموعة واسعة من المحاورين هي ممارسة شائعة وجزء من واجباتهم أينما كانوا في العالم”، ويشمل ذلك “الاتصال بمنظمات المجتمع المدني”. وأضاف: “هذا الأمر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي وتحسين نوعية الحوار، والاتحاد الأوروبي أخذ علمًا بالرسائل التي نقلها الرئيس سعيّد”.

كما جدد السفير الأوروبي “استعداده لمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ومواصلة دعم تونس على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف القطاعات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية