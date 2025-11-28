ترامب يصعّد التوتر مع فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة ستبدأ “قريبًا جدًا استهداف مهربي المخدرات الفنزويليين” بحسب زعمه في عمليات برية وليس فقط في البحر، فيما تشهد العلاقات واشنطن وكراكاس توترا متصاعدا.

وقال ترامب”على الأغلب لاحظتم أن الناس لم يعودوا يرغبون في نقل المخدرات بحرا، وسنبدأ منعهم من ذلك برا أيضا”، وأضاف “الطريق البري أسهل، لكن ذلك سيبدأ قريبا جدا”.

ومنذ أيلول/سبتمبر، استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 20 قاربًا يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصًا على الأقل.

ونشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم “يو إس إس جيرالد فورد” وأسطولها من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أسطول من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، رسميا للمشاركة في عمليات لمكافحة المخدرات.

وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهذا الانتشار معتبرًا أنه يشكل تهديدا يهدف إلى إطاحته والاستيلاء على احتياطات البلاد النفطية.

ويوجه الرئيس الأمريكي إشارات متضاربة بشأن احتمال شن ضربات على الأراضي الفنزويلية، ومع ذلك يقول إنه سيتحدث مع الرئيس مادورو.

