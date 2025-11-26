تقرير أممي: انهيار شامل للتنمية في غزة بفعل الإبادة

أكدت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن تقريراً جديداً صادراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يكشف انهياراً غير مسبوق في التنمية البشرية في قطاع غزة نتيجة حرب الاحتلال المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت ألبانيزي إن التقرير يوضح أن الحرب محت 69 عاماً من التنمية البشرية، بعد أن دمرت منظومات الرعاية الصحية والتعليمية والبنى التحتية الأساسية، بل وحتى النظام المصرفي. ونشرت المقررة الأممية ملخص التقرير على منصة إكس، مؤكدة أنه “أطلق العنان لأزمات اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية متلاحقة، دفعت الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل”.

وكتبت ألبانيزي أن ما يجري يمثل “أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق”، مضيفة: “هذه ليست حرباً، إنها إبادة جماعية”.

انكماش اقتصادي غير مسبوق

وبحسب التقرير، انكمش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال عامي 2023 و2024، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من أدنى المستويات المسجلة عالمياً.

وأوضح أونكتاد أن الحرب دمّرت كل ركائز البقاء الأساسية من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع القطاع نحو “حافة الانهيار الكامل”.

من بين أسوأ الأزمات الاقتصادية عالمياً

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960، محذّراً من أن التعافي سيحتاج عقوداً طويلة من الدعم الدولي المكثف.

كما قدّر التقرير أن تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 70 مليار دولار، في ظل الدمار الواسع الذي طال مختلف القطاعات.

المصدر: وكالة تسنيم