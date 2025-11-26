عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025

النهار:

-الاستعدادات للزيارة البابوية تخرق مناخ القلق احتقان تصاعدي حول لغم قانون الانتخاب

-سلام: نحن في حالة حرب تتصاعد وتيرتها وقد اتّخذت طابع حرب الاستنزاف من طرف واحد

الأخبار:

-تهريب الترسيم مع قبرص على عين الدستور والنواب

-برّاك وعرض “الفرصة” الأخيرة”… 6 شروط أمام لبنان أو الحرب!

-سورية: بوابة التقسيم تفتح

الجمهورية:

-ترامب لعون: لبنان على مفترق وفرصة

-طوفان الأمطار يغرق اللبنانيين

الديار:

-اغتيال وضغوط… المفاوضات والتسويات مستهدفة

“-إسرائيل” ترفض وقف اعتداءاتها خلال زيارة البابا

-قانون الانتخابات الى طاولة الحكومة من جديد

اللواء:

-عبد العاطي لانتزاع فتائل التفجير.. وترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم

-سلام يكشف عن خطة لتطوير المرفأ وتفريغ أساتذة.. وديوان المحاسبة يطلب من وزراء اتصالات دفع ملايين الدولار للخزينة

البناء:

-ترامب يعدل خطة إنهاء الحرب بطلب أوكراني أوروبي…وماذا عن موقف روسيا؟

-تظاهرات احتجاجية سلمية حاشدة طلبًا للإفراج عن المعتقلين في الساحل السوري

-وزير الخارجية المصرية في بيروت ومسعى للتهدئة بتجزئة ملفات السلاح والحدود

البناء:

خفايا

تؤكد مصادر أممية أن الطلبات بالانضمام إلى القوة الدولية الخاصة بغزة لا تزال معدومة وأن الضمانات التي تطلبها الدول المرشحة تتصل بالخشية من أمرين الأول أن تشكل المشاركة في ظل استمرار الاستهدافات “الإسرائيلية” في غزة وعدم وجود وقف ثابت ونهائيّ لكل أنواع إطلاق النار سببًا لملاحقة الدول المشاركة أمام المحاكم بجرم المشاركة في التغطية على جرائم الإبادة الذي لوحقت “إسرائيل” على أساسه، والأمر الثاني الخشية من أن يؤدي عدم وجود اتفاق واضح حول مستقبل سلاح حماس إلى تصرفات متعاكسة من “إسرائيل” وحماس يضع القوة الدولية في دائرة الشك من الطرفين، ويتسبب ذلك بعدم التعاون من الطرفين والقوة ليست قوة قتال بل قوة حفظ استقرار يجب أن يبنى على تفاهم القوى المسلحة المعنية وتتولى القوى تنفيذ التفاهمات الناجمة عنه، وهذا غير موجود.

كواليس

طلبت سفارات العديد من الدول الغربية والعربية في بيروت ودمشق تقارير مفصلة عن تظاهرات الساحل السوري وتفاصيل تتعلق بحجمها وعدد المدن المشاركة والشعارات التي رفعت فيها وكيفيّة تعامل قوى السلطة معها بعيدًا عن ما تروّجه وسائل الإعلام الحكومية وعن التظاهرات المضادة وشعاراتها، وذلك لتقدير الموقف حول مرحلة ما بعد هذه التظاهرات إذا كانت بداية نهوض شعبي احتجاجي ضد السلطة أو بداية قواعد جديدة للتعامل السلمي بين السلطة والاحتجاجات أو بداية احتقان طائفيّ سوف ينتقل إلى الشارع فيبدأ بالتظاهرات والتظاهرات المضادة وسرعان ما يتحوّل إلى صدام بينها والخلاصة هي البحث عن جواب على سؤال هل خرج الساحل عن صمته وخرج مجددًا إلى الضوء السياسي؟ وسؤال موازٍ هل غادرت السلطة مرحلة تصفية الحسابات الطائفيّة مع الساحل وتيقنت من الحاجة للعودة إلى السياسة؟

اللواء:

سجلت الاختراقات المعادية خطوات مفاجئة للمعنيين، بعد الدخول إلى تخريب خطوات اعتمدت كبدائل في استخدام الخليوي بالنسبة لحركة عناصر حزبية في غير منطقة!

بدأت جهات سياسية شن حملة تشهير بموظفين جدد، عبر وسائل التواصل، عينوا بمراكز في بعض مؤسسات المصالح العامة، ذات المنفعة العامة!

حسب مصادر لبنانية فإن رسالة ترامب للتهنئة بالاستقلال تكرِّس الروحية التي يمارسها السفير الأميركي، كبدل عن أداء سابق لموفدين أميركيين معروفين.

الجمهورية:

يتخوّف عدد كبير من حزبيِّين وموظفين ممّا قد يكشفه موقوف بارز من أسرار وأسماء ورشاوى وخوّات وفضائح قد تطالهم.

مسؤول كبير بعث برسالة إلى دولة إقليمية تتمحور حول ثلاث نقاط، أبرزها أنّ لبنان لم يَعُد يتحمّل، وأنّه لا بُدّ من العمل على تسوية عاجلة.

تكثر الشائعات حول خلفيات وطريقة توقيف مطلوب كبير، لكنّ الحقيقة أنّ مديرية المخابرات نجحت في إنجاز عملية مباغتة ومركبة.

