فنزويلا تؤكد تعزيز العلاقات مع إيران لمواجهة التدخلات الأمريكية غير القانونية

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، مساء امس الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان خيل بينتو، تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الكاريبي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

الجانبين استعرضا خلال الاتصال مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية. وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، واستمرار العمل في إطار شراكات جنوب–جنوب.

مواقف سياسية مشتركة

وبحث الوزيران التحولات الدولية الجارية، كما تبادلا الآراء بشأن آخر المستجدات في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

وأدان وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بـالنهج المتغطرس للولايات المتحدة تجاه فنزويلا والدول المستقلة النامية في نصف الكرة الغربي، معتبراً أن التهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي. وأشار إلى وجود مسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي لحماية أهداف الأمم المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ”النزعة الأحادية العدوانية لأمريكا”.

كما لفت عراقجي إلى تحركات الكيان الصهيوني في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، واصفاً إياها بأنها “خطر كبير على السلام والاستقرار والطمأنينة”، مشدداً على مسؤولية الدول في ملاحقة ومحاكمة مسؤولي هذا الكيان المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم أخرى.

رد فنزويلي: تأكيد على الصمود وتطوير العلاقات

من جهته، أعرب وزير خارجية فنزويلا عن تقدير بلاده لـالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين طهران وكاراكاس. كما شدد على صمود الشعب والحكومة الفنزويلية في مواجهة الضغوط و”التدخلات غير القانونية” من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة تسنيم