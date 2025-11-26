الأربعاء   
   26 11 2025   
   5 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    فنزويلا تؤكد تعزيز العلاقات مع إيران لمواجهة التدخلات الأمريكية غير القانونية

      أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، مساء امس الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان خيل بينتو، تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الكاريبي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

      الجانبين استعرضا خلال الاتصال مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية. وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، واستمرار العمل في إطار شراكات جنوب–جنوب.

      مواقف سياسية مشتركة

      وبحث الوزيران التحولات الدولية الجارية، كما تبادلا الآراء بشأن آخر المستجدات في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

      وأدان وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بـالنهج المتغطرس للولايات المتحدة تجاه فنزويلا والدول المستقلة النامية في نصف الكرة الغربي، معتبراً أن التهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي. وأشار إلى وجود مسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي لحماية أهداف الأمم المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ”النزعة الأحادية العدوانية لأمريكا”.

      كما لفت عراقجي إلى تحركات الكيان الصهيوني في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، واصفاً إياها بأنها “خطر كبير على السلام والاستقرار والطمأنينة”، مشدداً على مسؤولية الدول في ملاحقة ومحاكمة مسؤولي هذا الكيان المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم أخرى.

      رد فنزويلي: تأكيد على الصمود وتطوير العلاقات

      من جهته، أعرب وزير خارجية فنزويلا عن تقدير بلاده لـالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين طهران وكاراكاس. كما شدد على صمود الشعب والحكومة الفنزويلية في مواجهة الضغوط و”التدخلات غير القانونية” من قبل الولايات المتحدة.

      المصدر: وكالة تسنيم

      مواضيع ذات صلة

      فنزويلا ترفض إدراج واشنطن «كارتيل الشمس» في قائمة الإرهاب

      فنزويلا ترفض إدراج واشنطن «كارتيل الشمس» في قائمة الإرهاب

      قاليباف: صبر المقاومة له حدود واستهداف القادة لن يثني حزب الله عن مساره

      قاليباف: صبر المقاومة له حدود واستهداف القادة لن يثني حزب الله عن مساره

      وزير خارجية فنزويلا لوزير خارجية الكيان: أنت مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية

      وزير خارجية فنزويلا لوزير خارجية الكيان: أنت مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية