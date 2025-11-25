وزير الدفاع اللبناني يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المحكمة العسكرية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد خياري، على رأس وفد مرافق.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية اللبنانية في صون الأمن والحفاظ على السلم الأهلي. كما تمّ التطرّق إلى التعاون القائم بين لبنان واليونيفيل، ولا سيّما في ما يتصل بتطبيق القرارات الدولية.

كذلك أوضح الوفد الأممي سعيه لوضع تصوّرات وخيارات تمهيدًا لعرضها لاحقًا على الأمين العام للأمم المتحدة، تتعلّق بإيجاد آليات مناسبة لمتابعة تطبيق القرار 1701 بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان مع نهاية العام 2026.

وأكّد وزير الدفاع الوطني موقف الجانب اللبناني لجهة الالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 واستعداد الجيش اللبناني لمواصلة القيام بواجباته في هذا الإطار. كما شدّد على أنّ الصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ تتمثّل في استمرار الخروقات من قبل الجانب الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية، إضافةً إلى عدم التزامه بتطبيق القرار 1701 وعدم انسحابه من المواقع التي لا يزال يحتلّها في جنوب لبنان.

وشدّد الطرفان على أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بمهامه الوطنية بكفاءة، مع التأكيد على ضرورة حثّ الدول الصديقة على مواصلة تقديم الدعم اللازم له في مختلف المجالات.

كما استقبل اللواء منسى رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الذي قدّم له التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، وبحث معه في الشؤون المرتبطة بسير عمل المحكمة العسكرية والتنسيق القائم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

المصدر: وزارة الدفاع اللبنانية