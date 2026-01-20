الثلاثاء   
    لبنان

    وزير الدفاع اللبناني التقى أمير دولة قطر

      التقى وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى، الثلاثاء، في إطار مشاركته على رأس وفدٍ عسكري في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

      كما التقى منسّى عددًا من كبار المسؤولين المشاركين في المعرض، ومن بينهم وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

      كما دوّن منسّى كلمة في السجل الذهبي للمعرض، أثنى فيها على “الجهود التي تبذلها دولة قطر، وعلى رأسها سموّ الأمير، لإنجاح هذه الفعالية عامًا بعد عام، ولما يتيحه المعرض من الاطلاع على أحدث ما توصّلت إليه تكنولوجيا الدفاع البحري، فضلًا عن كونه فرصةً للقاء كبار المسؤولين العرب والأجانب”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

