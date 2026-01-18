الوزير منسى وصل إلى قطر للمشاركة في “معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري”

وصل وزير الدفاع الوطني في لبنان، ميشال منسى، الأحد، على رأس وفدٍ عسكري، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، الذي يُقام برعاية أمير دولة قطر والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرّر أن يعقد منسى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في دولة قطر، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين ودعم الجيش اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام