الرئيس عون استقبل رئيس “الفيفا” وشكره على دعمه لكرة القدم اللبنانية

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو خلال زيارته لبنان.

ورحّب الرئيس عون بإنفانتينو، شاكرًا دعمه لكرة القدم اللبنانية ومبادراته في تطويرها.

وأعرب إنفانتينو عن سعادته بوجوده في لبنان، مشيرًا إلى أنه “سيتوجّه لاحقًا إلى قطر لحضور المباراة بين منتخبي لبنان والسودان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العرب”.

ومن جهة ثانية، استقبل عون رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد إسكندر بندلي وأعضاء المجلس، حيث جرى عرض واقع المرفأ والتحديات التي يواجهها.

ورحّب عون بالوفد، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق في مهامه، ومؤكدًا ضرورة استعادة مرفأ طرابلس دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار بندلي إلى أن “المجلس يعمل على إعداد خطة استراتيجية لتحويل مرفأ طرابلس إلى أحد أبرز المرافئ في الشرق الأوسط”.

كما اطّلع عون من رئيس هيئة التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، على عمل الهيئة ومسار الملفات العائدة إلى المفتشيات العامة التابعة لها، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الإدارات والمؤسسات العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام