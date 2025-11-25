ترامب يوقع مرسوما لإدراج “الإخوان” ببعض الدول على “قوائم الإرهاب”

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، مرسوماً تنفيذياً يوجّه إدارته لبدء إجراءات تصنيف فروع جماعة “الإخوان المسلمون” في بعض الدول على “قوائم الإرهاب”.

وأفاد بيان للبيت الأبيض أن ترامب أوعز لوزيري الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت، ببدء إجراءات تصنيف فروع “الإخوان المسلمون” في عدد من الدول على أنها “تنظيمات إرهابية أجنبية” و”كيانات إرهابية عالمية مُدرجة على القوائم الخاصة”، وفرض العقوبات اللازمة عليها.

ويشمل مرسوم ترامب فروع الجماعة في كلّ من مصر ولبنان والأردن، بحسب البيان.

وأشار المرسوم الأمريكي إلى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة، مدعياً أن “الجناح العسكري للإخوان المسلمين في لبنان” انخرط في تلك الأحداث و”أضرّ بالمصالح الوطنية الأمريكية” عبر أحداث مشابهة.

ويمنح المرسوم وزارتَي الخارجية والخزانة الأمريكيتين مهلة قدرها 30 يوماً لاستكمال الدراسات القانونية اللازمة وتنفيذ ما ورد فيه.

و”الإخوان المسلمين” جماعة تأسست يوم 22 مارس/ آذار 1928، في مصر على يد حسن البنا وآخرين، وتنتشر في نحو 90 دولة، وفق بيانات سابقة للجماعة.

المصدر: الأناضول