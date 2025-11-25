اجتماعات أميركية روسية في أبوظبي لمناقشة خطة ترامب بشأن أوكرانيا

كشف مسؤول أميركي لوكالة رويترز أن وزير الجيش دان دريسكول أجرى أمس الاثنين محادثات مع مسؤولين روس في أبوظبي، ضمن جهود إدارة الرئيس ترامب للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ويأتي الاجتماع بعد مباحثات أميركية-أوكرانية لتقريب وجهات النظر حول خطة لإنهاء الحرب، واتفق المشاركون على تنقيح المقترح الأميركي الذي اعتبره الأوروبيون مواتٍ لموسكو.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن لقاءات دريسكول ستستمر حتى اليوم الثلاثاء، مع توقع عقد اجتماع منفصل مع مسؤولين أوكرانيين.

ويوم أمس أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إحراز تقدم كبير في المحادثات الأخيرة مع الفريق الأوكراني في جنيف.

المصدر: رويترز