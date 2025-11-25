عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

العناوين

الأخبار:



– حـزب الله بعد الاغتيال: فليبقَ العدوّ قلِقًا من ردّنا

– الاغتيال هدفًا دائمًا للتصـعيد: العدوّ يوسّع سيطرته إلى 60%

– محاولة قطرية لإحياء “الخماسية”

– ترامب فوّض ابن سلمان إدارة حوار أميركي – إيراني

– السعودية غير متحمسة للانتخابات؟

– طعون وإخبارات.. وملاحقة نيابية: هل يُحاسب القــضاء وزير الاتّصالات؟

البناء:



– الاحتـلال يغتال أبو علي طبطبائي أحد أبرز قادة المـقاومة بعـدوان استهـدف الضاحية

– دعموش: غير معنيين بأي طرح أو مبادرة قبل التزام الــعـدو بموجبات وقف النار

– تدابير وقائية لاحتمال الرد في شمال فلسـطين.. وضغوط على الدولة لنزع السلا ح

اللواء:



– الاحتلال يستعدُّ لاستدراج حـزب الله لقتال يغيِّر المشهد

– لبنان معني باحتواء التصـعيد.. وأفكار الخماسية في جعبة عبد العاطي

– حماس تبلغ الوسيط المصري: استمرار الخروقات “الإسرائيلية” يهدّد خطة غزّة

– من يسقط أولًا حكام لبنان أم الدولة؟

– الأمن السوري: إلقاء القبض على خلية تابعة لـ”داعش” في اللاذقية

الديار:



– ترقّب وغموض بعد اغتيال الطبطبائي.. ماذا بعد؟

– القاهرة لإحداث اختراق.. والمؤشرات لا تدعو للتفاؤل!

– البابا لاون الرابع عشر لن يتراجع عن زيارة لبنان

– قلق يُربك القطاع التربوي بشأن اجراء الامتحانات الرسميّة.. هل لا تزال قائمة؟!

– سورية: جريمة كادت تشعل فتنة في حمص.. ماذا حصل؟

الجمهورية:



– اتّصالات مكثفة للجم التصعيد

– بري لـ”الجمهورية: هذه خطورة اعتداء الضاحية

– من أين سيبدأ الحزب وكيف ومتى؟

– عام على إعلان وقف الحرب.. ما كان وما يجب أن يكون

النهار:



– استبعاد تدهور فوري يسقط زيارة البابا

– منع التدخين مجددًا

– السفير المصري لـ”النهار”: القاهرة تسعى لتجنيب لبنان عدوانًا “إسرائيليًا”

– حزب الله: إلى أي مدى يبقى منكفئًا عن الرد؟

– متحف الاستقلال بالذكاء الاصطناعي والهولوغرام

الشرق:



– غداة اغتيال طبطبائي.. تنديد رسمي وتأهّب “إسرائيلي”

– بري استقبل ناصر الدين ووفدًا روحيًا كاثوليكيًا

– السفير خليل الخليل في ذمة الله





الاسرار



البناء:

خفايا:

-قال مصدر سياسي إنّ المعركة السياسية الكبرى في لبنان تدور حول موقع الدولة بين المقاومة والاحتلال وإن الشدّ والجذب سياسيًا وإعلاميًا، وكذلك الأعمال الحربية تندرج في إطار هذه المعركة وبعدما كانت الدولة مع اتفاق وقف إطلاق النار تمثل مساحة ثالثة بين المقاومة والاحتلال وافق الطرفان برعاية أميركية على الانسحاب لصالحها، المقاومة بالالتزام بوقف العمليات العسكرية والانسحاب إلى ما وراء الليطاني والاحتلال بوقف العمليات الحربية والانسحاب إلى خلف الخط الأزرق. وخلال سنة نفذت المقاومة ولم ينفذ الاحتلال وتبدّل الموقف “الإسرائيلي” وصار رفض وقف الاعتداءات التي أحصتها اليونيفيل بالآلاف وتوسّع الاحتلال إلى نقاط جديدة وتبدل الموقف الأميركي وصار بالضغط على الدولة لنزع سلاح المقاومة في كلّ لبنان، رغم كون ذلك مرحلة لاحقة من الاتفاق بدلًا من الضغط على “إسرائيل” لتنفيذ الجزء الأول من الاتفاق. ويقول المصدر إن الضغط العسكري والسياسي والإعلامي يهدف لدفع الدولة للخضوع لهذا المفهوم الذي يعتقد المسؤولون اللبنانيون أنه مشروع حرب أهلية لا يريدونها ويعتبرونه خروجًا عن الاتفاق ويرى الأميركيون و”الإسرائيليون” أن الدولة يجب أن تقوم بالمهمّة ولو بحرب أهليّة كي تحظى بالدعم الأميركي وتستجيب “إسرائيل” لدعوات التفاوض دون ضمانات بالانسحاب ما يجعل المقاومة خلال سنة مضت تربح المعركة السياسية حول موقع الدولة، وبدلًا من مواجهة الدولة والمقاومة صارت المواجهة بين الدولة و”إسرائيل” ومن خلفها أميركا رغم الكلفة الدموية العالية لهذا الربح.

كواليس:

-ذكر تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أن الهجرة المعاكسة من “إسرائيل” إلى الخارج تزايدت بعد وقف إطلاق النار في غزّة بدلًا من أن تتوقف بعدما ظهر أنّ أسباب الهجرة ليست موقّتة وتتصل بالقلق الأمني الناتج عن الحرب بل هو ناتج عن عدم الثقة بوجود معنى للبقاء بعدما تزعزعت الثقة بالمؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية وعاد القلق الوجودي إلى الواجهة.

اللواء:

همس:

ما يزال الغموض يلف مهمّة مستعجلة لشخصية لبنانية إلى دولة إقليمية، وسط تكتُّم بالغ الشدة من قبل المعنيِّين.

غمز:

تسجِّل أسعار الخضار والفاكهة واللحوم قفزة غير مسبوقة، مع تجاهل تام لقوانين العرض والطلب!

لغز:

يتحدث أصحاب مكاتب سياحة وشركات سفر عن انخفاض ملحوظ في تأشيرات المجيء إلى لبنان بالتزامن مع زيارة البابا.

الجمهورية:

– توقّع مطّلعون حصول اتصالات بعيدًا من الأضواء لاحتواء أزمة مستجدّة، خلافًا لتهويل البعض في الداخل.

– نُقل عن شخصية رسمية تأكيدها أنّها تعرف بالأسماء مَن يُحرِّض في عاصمة غربية على عدد من المسؤولين.

– أبلغت ديبلوماسية بارزة إلى عدد ممَّن التقتهم أخيرًا أنّ هناك إصرارًا على مفاوضات أمنية وسياسية من دون شروط، وأنّ لا انسحاب الّا بعد الاتفاق.

النهار:

– تسجّل عدد لا بأس به من المغتربين في فنزويلا للاقتراع في الانتخابات النيابية في ظلّ إيجابية بارزة من السفارة مع كلّ الأفرقاء وملاحظة نشاط لافت لأنصار حركة أمل.

– تستمر مصارف في فرض رسوم مرتفعة على حسابات مجمدة بالدولار والتي لا يمكن لأصحابها الإفادة منها وهم يرصدون تراجع قيمة تلك الحسابات باستمرار.

– تشكو وزيرة من تعقيدات إدارية كبيرة في الوزارة التي ترأسها، وأنّها بعد مرور ثمانية أشهر من عمر الحكومة، تكتشف أنّ ثمة ملفات لم تطلع عليها حتّى اليوم وهي تكتشفها من باب الصدفة.

– نقل مسؤول في بغداد لشخصية لبنانية أنّ الانتخابات النيابية في العراق كلّفت نصف مليار دولار أميركي في ظل ظروف صعبة يعيشها أبناء البلد.





المصدر: صحف