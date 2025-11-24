“بوليتيكو”: الاتحاد الأوروبي يفشل في منافسة النفوذ الاقتصادي الصيني في افريقيا

ذكرت “بوليتيكو” أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عاجزا عن تقديم نفسه بديلا جذابا للدول الإفريقية عن النموذج الصيني الذي نجح في ضمان وصول واسع إلى موارد القارة من خلال استثماراته الضخمة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن بروكسل تواجه تحديا كبيرا في ضرورة تنويع سلاسل إمداداتها من الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة والمواد الخام الأخرى، وهو ما يتطلب انتزاع النفوذ الصيني في هذه القطاعات، ولمواجهة هذا التحدي، تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقديم نموذج تعاون جديد لإفريقيا يقوم ليس فقط على استخراج الموارد الخام، بل أيضا على خلق قيمة مضافة محلية مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

ونقلت “بوليتيكو”عن إيمانويل أومبولا نكومبا، رئيس المنظمة غير الحكومية “أفريواتش”، قوله: “لست ساذجا، إنهم يأتون إلى هنا لكي يجنوا الأرباح وليس لمساعدتنا”، في إشارة إلى خطط الاتحاد الأوروبي.

كما سلط التقرير الضوء على مشروع تحديث السكة الحديدية الممول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي يمتد عبر زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا حتى ميناء لوبيتو، والمخصص لتصدير الكوبالت والنحاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة تواجه انتقادات حادة بسبب أولويتها لمصالح الدول الغربية على حساب مصالح الدول الإفريقية، وما قد تسببه من أضرار بيئية، فضلا عن محدودية منافعها للسكان المحليين.

ومن المقرر أن يتم مناقشة إشكالية تطوير سلاسل الإمداد في إفريقيا خلال القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في العاصمة الأنغولية لواندا.