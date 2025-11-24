تشيلي تطلق حملة دولية للمطالبة بطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة

تستعد جمهورية تشيلي لإطلاق حملة دولية واسعة النطاق هي الأولى من نوعها في أمريكا اللاتينية تهدف إلى المطالبة بطرد الكيان الصهيوني من منظمة الأمم المتحدة، وذلك خلال فعالية رسمية مرتقبة في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري بالعاصمة سانتياغو.

وأوضحت الجهات المنظمة أن هذه الحملة تأتي تتويجًا لمبادرات شعبية وحقوقية متزايدة داخل تشيلي ودول المنطقة، احتجاجًا على الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، فضلاً عن تجاهله المستمر لقرارات الشرعية الدولية.

ووفقاً للجان المشرفة، ستتضمن الحملة مؤتمرات قانونية وندوات دولية وعرض ملفات موثقة أمام منظمات حقوقية وبرلمانات إقليمية، بهدف حشد تأييد عالمي لاتخاذ خطوة طال انتظارها، تتمثل في إسقاط عضوية الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة، على غرار ما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1974.

وأشارت مصادر سياسية في تشيلي إلى أن الحراك الشعبي داخل الجالية الفلسطينية هناك يُعد الأكبر خارج العالم العربي، ويزداد نشاطه لدعم هذه المبادرة وتعزيز الضغط على حكومة سانتياغو لتبني موقف أكثر حزماً إزاء جرائم الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الحملة أن استمرار عضوية كيان يمارس التطهير العرقي والقتل الجماعي في الأمم المتحدة يشكل إهانة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الطرد ليس مجرد خطوة رمزية بل ضرورة أخلاقية وسياسية لإعادة الاعتبار للعدالة الدولية وحقوق الشعوب.

