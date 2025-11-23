الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:56
    لبنان

    المفتي قبلان: الدولة مطالبة بأن تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة

      استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، “الغارة الإجرامية التي شنها الجيش الصهيوني على الضاحية الجنوبية، والتي طالت قلب القرار الوطني للبنان الدولة والكيان”.

      وأكد أنّ “الأعذار مرفوضة، بل المطلوب جواب رسمي ووطني بوزن هذا الجنون الصهيوني، فالدولة اللبنانية مطالبة بأن تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة، ولن تزيدنا هذه الوحشية الصهيونية إلا تمسكاً بخيارنا الوطني والسيادي، ولا ضامن استراتيجيا للدفاع عن هذا البلد إلا الجيش والشعب والمقاومة ووحدة وطنية وسياسات سيادية تليق بالعائلة اللبنانية، واللحظة لتأكيد مصالح لبنان العليا بوجه أخطر كيان صهيوني يهدد أصل وجود لبنان”.

      المصدر: الوكالة الوطنية

