تعليق الملاحة الجوية مؤقتاً في مطار آيندهوفن الهولندي بسبب تحليق طائرات مسيّرة مجهولة

توقفت حركة الملاحة الجوية لساعات مساء السبت في مطار آيندهوفن الدولي بهولندا، ثاني أكبر مطارات البلاد، إثر ظهور طائرات مسيّرة مجهولة المصدر تحلق في أجواء المطار، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز.

وأوضح الوزير عبر منصة “إكس” أن الملاحة المدنية والعسكرية علقت قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد تلقي تقارير عن رصد عدة مسيّرات تحلق في الأجواء. وأشار إلى أن وزارة الدفاع اتخذت إجراءات لاستئناف الملاحة، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل لأسباب أمنية حول آلية معالجة الحادثة.

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد عمليات تحليق المسيّرات الغامضة في أنحاء أوروبا خلال الأسابيع الماضية، لاسيما في ألمانيا وبلجيكا والدنمارك.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات أنها حاولت إسقاط طائرات مسيّرة رُصدت مساء الجمعة فوق قاعدة فولكل الجوية جنوب شرق البلاد، لكن المسيّرات انسحبت دون أن يتم العثور عليها.

المصدر: أ.ف.ب.