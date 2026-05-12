السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تتجه إلى هولندا بعد إجلاء جميع ركابها

أكدت السلطات الإسبانية أن سفينة MV Hondius التي تم رصد إصابات بفيروس هانتا على متنها، غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا.

وغادرت السفينة ميناء غراناديا في جزيرة تينيريفي، يوم الاثنين، بعد إتمام عملية إجلاء جميع الركاب منها، متجهة إلى روتردام، حيث من المقرر أن يتم تطهيرها.

ويشار إلى أنه تم رصد 7 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا على متن السفينة التي كانت تنفذ رحلة سياحية في المحيط الأطلسي، إضافة إلى حالتين يشتبه فيهما. وتوفي 3 ركاب أثناء الرحلة متأثرين بالمرض.

وبدأت السفينة التابعة لشركة هولندية برحلتها في أبريل الماضي، حيث أبحرت من مدينة أوشوايا في جنوب الأرجنتين متجهة إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وكان على متنها نحو 150 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم، بينهم مواطنو الفلبين وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا ودول أخرى.

المصدر: روسيا اليوم