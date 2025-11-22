السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الاتحاد العمالي العام يهنىء بالاستقلال

      توجه الإتحاد العمالي العام في لبنان بالتهنئة الى المسؤولين والى الجيش اللبناني، قيادةً وأفراداً، وكل القوات المسلحة التي ترعى الأمن والنظام، لمناسبة عيد الاستقلال. واعلن أن “الاستقلال ليس فعلاً جامداً إنما عمل متجدد يومي للتحرير والتطوير والبناء والتقدم، والمحافظة على الاستقلال تقتضي التضحيات والتضامن والعمل المشترك بعيداً عن الأنانيات والتجاذبات والصراعات التي تدمر ولا تعمر”.

      واكد على “وحدة وطنية لا بديل عنها، وعلى تحرير ناجز يحفظ السيادة، وعلى بناء دولة القضاء والمؤسسات، وعلى مكافحة الفساد والجريمة والمخدرات وكل الآفات. معاً جميعاً وضمن عمل دؤوب نحافظ على الاستقلال ونرتفع بالوطن”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      رئيس الإتحاد العمالي شكر وزير العمل على سعيه الدائم لحماية اليد العاملة اللبنانية

      رئيس الإتحاد العمالي شكر وزير العمل على سعيه الدائم لحماية اليد العاملة اللبنانية