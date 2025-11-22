الاتحاد العمالي العام يهنىء بالاستقلال

توجه الإتحاد العمالي العام في لبنان بالتهنئة الى المسؤولين والى الجيش اللبناني، قيادةً وأفراداً، وكل القوات المسلحة التي ترعى الأمن والنظام، لمناسبة عيد الاستقلال. واعلن أن “الاستقلال ليس فعلاً جامداً إنما عمل متجدد يومي للتحرير والتطوير والبناء والتقدم، والمحافظة على الاستقلال تقتضي التضحيات والتضامن والعمل المشترك بعيداً عن الأنانيات والتجاذبات والصراعات التي تدمر ولا تعمر”.

واكد على “وحدة وطنية لا بديل عنها، وعلى تحرير ناجز يحفظ السيادة، وعلى بناء دولة القضاء والمؤسسات، وعلى مكافحة الفساد والجريمة والمخدرات وكل الآفات. معاً جميعاً وضمن عمل دؤوب نحافظ على الاستقلال ونرتفع بالوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام