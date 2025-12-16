الاتحاد العمالي العام: الجامعة اللبنانية ركيزة وطنية لصناعة المستقبل

أشاد الاتحاد العمالي العام في لبنان بـ “الإنجازات المتقدمة التي حققتها الجامعة اللبنانية في السنوات الأخيرة، ولا سيما على صعيد التصنيفات العالمية أكاديميًا ومهنيًا”، مؤكدًا أنّ “هذه النجاحات تعكس مستوى علميًا رفيعًا وحضورًا فاعلًا لخريجيها في مختلف القطاعات محليًا وعالميًّا”.

وفي بيانه اليوم، هنّأ الاتحاد رئاسة الجامعة وأساتذتها وموظفيها وطلابها وخريجيها، مشيرًا إلى أنّ “تعيين خريج الجامعة اللبنانية الدكتور وليد رشيدي عميدًا لكلية الصيدلة في جامعة غرونوبل الفرنسية يشكّل دليلًا واضحًا على مكانة الجامعة كمؤسسة وطنية متكاملة تصنع الأمل وتؤسس للمستقبل”.

وأكد الاتحاد أنّ “الجامعة اللبنانية شريك أساسي في بناء مجتمع العدالة والتنمية المستدامة”، داعيًا الدولة اللبنانية إلى تعزيز دعمها للتعليم العام عبر تأمين الموارد المالية والبشرية وصون الاستقلالية الأكاديمية.

كما دعا القوى الوطنية كافة إلى الالتفاف حول الجامعة باعتبارها الركيزة الأساسية لإبراز صورة لبنان المشرقة في العالم.

وختم البيان بتثمين الدور الريادي لرئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، الذي قاد المؤسسة بحكمة وصبر في أصعب الظروف، ونجح في تعزيز حضورها العالمي والبحثي والمهني.

المصدر: الاتحاد العمالي العام