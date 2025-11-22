كييف وواشنطن تستعدان لمحادثات في سويسرا بشأن سبل إنهاء الحرب مع روسيا

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، السبت، أن كييف ستجري قريبًا محادثات في سويسرا مع الولايات المتحدة لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأوضح عمروف، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “الأيام المقبلة ستشهد إطلاق مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين في سويسرا، لبحث المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي”، مشددًا على أن أوكرانيا تدخل هذه المرحلة بفهم واضح لمصالحها الوطنية، وأن الهدف الأساسي هو توحيد الرؤية بشأن الخطوات القادمة.

كما وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسومًا يوم السبت يقضي بتشكيل وفد رسمي يشارك في “عملية التفاوض مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين لأوكرانيا، وكذلك مع ممثلي روسيا”. وبحسب المرسوم، يترأس الوفد كبير مساعدي زيلينسكي ورئيس ديوان الرئاسة أندري ييرماك، ويضم في عضويته إلى جانب عمروف رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارات ورئيس الأركان، ما يمنحه طابعًا عسكريًا بارزًا.

وكان زيلينسكي قد أعلن، الجمعة، رفض الخطة الأميركية الرامية لإنهاء أكثر من أربع سنوات من الغزو الروسي، مؤكدا أنه يسعى إلى تقديم مقترحات بديلة للولايات المتحدة.

وتنظر كييف بقلق إلى نص الخطة الأميركية، إذ يتبنى عددًا من المطالب الرئيسية التي تطرحها موسكو، وعلى رأسها تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لصالح روسيا وتقليص حجم جيشها مقابل حصول كييف على ضمانات أمنية غربية.

يأتي ذلك في ضوء دعوات من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين للرئيس الأوكراني زيلينسكي لقبول المقترح المطروح.

المصدر: أ.ف.ب.