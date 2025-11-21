اليونيسيف: استشهاد 67 طفلاً في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن ما لا يقل عن 67 طفلا استشهدوا في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم اليونيسيف ريكاردو بيريس للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة “طفلان تقريبا في المتوسط يقتلان يوميا في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة أن العشرات من الأطفال أصيبوا أيضا خلال الفترة نفسها.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته التي أسفرت عن استشهاد 312 فلسطينيا وإصابة نحو 760، وفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن أمس الخميس، في بيان له بمناسبة يوم الطفل العالمي، عن استشهاد أكثر من 20 ألف طفل خلال حرب الإبادة على القطاع.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن 1015 طفلا من الشهداء كانت أعمارهم أقل من عام واحد، إضافة إلى أن أكثر من 450 رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال الحرب.

وأضاف البيان أن غزة تعيش واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي “ارتكاب حرب إبادة جماعية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر وممنهج، وحولت قطاع غزة إلى منطقة مدمّرة يعيش فيها أكثر من مليون طفل تحت خطر الموت والجوع والمرض والتهجير القسري”.

وتشير المعطيات الحكومية بالقطاع إلى أن أكثر من 650 ألف طفل يواجهون خطر الموت جوعا، وفي وقت يحتاج فيه آلاف الأطفال إلى إجلاء طبي عاجل، يعيش عشرات الآلاف من الأيتام في ظروف مأساوية وسط دمار شامل وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.

ومنذ بدء العدو حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 69 ألفا و546 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، في حين بلغ عدد الجرحى 170 ألفا و833.

المصدر: الجزيرة نت