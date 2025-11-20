تظاهرات جديدة في بريطانيا رفضًا لحظر “بالستاين أكشن”… اعتقالات ودعوى قضائية ضد وزارة الداخلية

شهدت المملكة المتحدة هذا الأسبوع موجة جديدة من التظاهرات دعما لمنظمة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين)، التي صنفتها الحكومة البريطانية “إرهابية” منذ مطلع تموز/يوليو وتخضع حاليًا لحظر سيتم الطعن فيه أمام المحكمة اعتبارًا من 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وجلس عشرات المحتجين الخميس أمام وزارة العدل البريطانية رافعين لافتات رفض للإبادة الجماعية وتضامن مع “بالستاين أكشن”، فيما أفادت شرطة لندن بتوقيف 47 شخصًا خلال التظاهرة، وقد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وشهدت الثلاثاء نحو عشرين مدينة بريطانية فعاليات احتجاجية بمشاركة قرابة 240 شخصًا، أوقِف منهم 142، بحسب المجموعة المنظمة Defend Our Juries، التي أشارت إلى اعتقال أكثر من ألفي شخص منذ بدء الحظر ومسيرات التضامن.

كما أعلنت شرطة لندن توجيه اتهامات إلى 120 شخصًا شاركوا في مظاهرة بتاريخ التاسع من آب/أغسطس، ليصل إجمالي من وُجهت إليهم اتهامات لدعمهم “بالستاين أكشن” في العاصمة إلى 254 شخصًا.

وقد رفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمنظمة، دعوى قضائية للطعن في قرار الحظر أمام وزارة الداخلية، ومن المتوقع أن تستمر جلسة المحكمة لثلاثة أيام بدءًا من الثلاثاء المقبل في لندن.

واعتبرت الأمم المتحدة الحظر “غير متناسب”، فيما نددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالإجراء.

على صعيد منفصل، يخضع ستة ناشطين من “بالستاين أكشن” للمحاكمة بتهمة دخول موقع تابع لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” قرب بريستول في آب/أغسطس 2024، وتوجيه تهمة السرقة لهم، وقد بدأ هؤلاء إضرابًا عن الطعام احتجاجًا ومطالبة بحقوقهم في الكفالة والمحاكمة العادلة.

المصدر: أ.ف.ب.