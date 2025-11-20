البيت الأبيض يؤكد أن خطة السلام الأميركية “جيدة” لروسيا وأوكرانيا وتشمل تنازلات متبادلة

أكد البيت الأبيض، الخميس، أن خطة السلام الأميركية المدعومة من الرئيس دونالد ترامب، والتي يجري التفاوض بشأنها بين روسيا وأوكرانيا، تُعدّ “جيدة للطرفين”، في ظل تزايد القلق من أن بنودها قد تلبي العديد من مطالب موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية: “الخطة مستمرة ومتغيرة، لكن الرئيس يدعم هذه المبادرة، ونعتقد أنها ستكون مقبولة لدى روسيا وأوكرانيا على السواء”.

وأوضحت ليفيت أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو عملا، منذ شهر، بشكل سري على هذا المشروع لفهم سقف التنازلات الممكنة من الجانبين بهدف التوصل إلى سلام دائم.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية عبر “تلغرام” أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تسلم رسميًا المشروع الأميركي، الذي يرى البيت الأبيض أنه يمكن أن يحيي المساعي الدبلوماسية، مشيرة إلى أن زيلينسكي يعتزم مناقشة النقاط الرئيسية للسلام مع نظيره الأميركي خلال الأيام المقبلة.

وكان مسؤول رفيع قد أفاد الأربعاء أنّ أوكرانيا تلقت اقتراحًا أميركيًا لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وتتضمن الخطة الاعتراف بسيطرة روسيا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى تقليص عديد الجيش الأوكراني إلى النصف والتخلي عن الأسلحة البعيدة المدى.

المصدر: أ.ف.ب.