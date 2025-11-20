مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار 20\11\2025

كتابة:علي حايك

قراءة: محمد قازان

نحنُ مستعدونَ للمفاوضات، لكنْ لا افهمُ لماذا رفضَ الاسرائيليونَ التفاوضَ معنا بعدَما اَظهَرْنا استعدادَنا لذلك؟ هذا ما قالَه رئيسُ الحكومةِ نواف سلام بمقابلةٍ تلفزيونية، ويقولُه الصهاينةُ بسيلٍ من الدماءِ البريئةِ التي يَسفِكونَها كلَّ يومٍ والبيوتِ المهدّمةِ والقرى المتروكةِ بينَ الترهيبِ الصهيونيِّ والاهمالِ اللبناني ..

ومع جوابِ الاسرائيليِّ عن سؤالِ الرئيسِ سلام، هل من جوابٍ حكوميٍّ منطقيٍّ عن السؤالِ حولَ سببِ اصرارِها على هذا الانبطاحِ امامَ العدوِّ والزامِ نفسِها بمسارٍ وحيدٍ والتسليمِ بضرورةِ تسليمِ البلدِ واهلِه وسيادتِه للصهيوني الذي لا يُؤتمَنُ ولا يَرحم؟ حكومةٌ تجتمعُ في بعبدا وابعدَ ما يكونُ عن اولوياتِها كيفيةُ الحضورِ الى جانبِ ابنائها الذين تُركوا بالامسِ امامَ جولةٍ صاخبةٍ من التدميرِ والترهيبِ الصهيونيّ، ولم يَسلم من تداعياتِها الجيشُ اللبناني ..

جيشٌ يحتاجُ لكلِّ مُستلزَماتِ الدعمِ والمؤازرةِ من الجميعِ لتمكينِه من انجازِ كلِّ المهامِ المناطةِ به كمؤسسةٍ ضامنةٍ وحاميةٍ للبنانَ واهلِه ، كما قال الرئيسُ نبيه بري في رسالةِ الاستقلال، داعياً الى مكافأةِ قيادةِ الجيشِ وجنودِه وضباطِه على عظيمِ ما يُقدّمون، لا التشكيكِ والوشايةِ والتحريضِ عليهم في الداخلِ والخارجِ واستهدافِ دورِهم الوطنيِّ المقدّس ..

امّا الاحتفاءُ بعيدِ الاستقلالِ فقد رفعَه الرئيسُ بري بقداسةِ الدمِ الذي سالَ على طريقِ تثبيتِه، معتبراً انَ جميعَ اللبنانيينَ وقِواهُمُ السياسيةَ امامَ اختبارٍ مصيريٍّ لمدى استحقاقِهم “الإستقلالَ” بكلِّ ابعادِه وقِيَمِهِ الوطنية، وميدانُ هذا الإختبارِ اليومَ- بحسَبِ الرئيس بري – هو الجنوبُ، حيثُ مقياسُ الوطنيةِ والإنتماءِ الحقيقيّ، وهناكَ تُختبرُ جِدّيةُ كلِّ السلطاتِ الرسميةِ وفاءً بكلِّ التزاماتِها وخاصةً إعادةَ الاعمارِ وبذلَ كلِّ جهدٍ مستطاعٍ لوقفِ العدوانِ الاسرائيليِّ المتواصل ..

عدوانٌ صهيونيٌ من لبنانَ الى غزةَ فالضفةِ والجنوبِ السوريّ، برعايةٍ تامةٍ من سيدِه الاميركيِّ الذي يَحميهِ من كلِّ القوانينِ الدوليةِ واتفاقاتِ وقفِ اطلاقِ النارِ التي يَدَّعي الاميركيُّ ضمانتَها..

فيما الضامنُ الآخر، اي الفرنسيّ، فعندَ قلقِه من تلكَ الخروقات، مُضيفاً اليها الخشيةَ بعدَ التصعيد ِ الاسرائيليِّ الخطيرِ الذي استهدفَ في الساعاتِ الماضيةِ الجنوبَ اللبناني.

المصدر: موقع المنار