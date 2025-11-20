المقاومون والمواطنون في الضفة يواصلون التصدي

أعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس اشتباك عدد من عناصرها فجر اليوم الخميس مع قوة مشاة صهيونية راجلة قوامها 10 من جنود الاحتلال بحقل من النيران خلال اقتحام المدينة من محور دوار الشهداء حيث تم إيقاع القوة كلها بين قتيل وجريح .

وأشارت سرايا القدس إلى أن عناصرها تمكنوا أيضا من استهداف التعزيزات العسكرية وقوات الإسناد بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

وكانت أعلنت سرايا القدس امس تنفيذ عملية استهداف مباشرة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

من المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه سجل اليوم الآتي:

-مقاومون يلقون قنبلة محلية الصنع تجاه بوابة مستوطنة “بسغوت” المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية.

-شبان يلقون زجاجات حارقة تجاه آلية لجيش الاحتلال بمحيط الجدار الفاصل في بلدة نعلين غرب رام الله.



-اندلاع مواجهات في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز.

-تضرر مركبة للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

-تضرر حافلة للمستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

المصدر: قدس برس + مواقع