لبنان

الموسوي: إيران قلعة المقاومة والمقاومين إلى أي ملّة انتموا

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي أن “الدولة الأولى التي تقف على خط الجهاد والمقاومة لتمثل وتجسد قلعة المقاومة والمقاومين إلى أي ملّة أو مذهب أو طائفة انتموا هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني واليوم بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي”.

وقال الموسوي في كلمة له الاحد خلال احتفال تأبيني أُقيم في حسينية بلدة النبي عثمان البقاعية “لم تترك لنا المقاومة حجة، لم يترك أهل غزة لنا حجة، لم تترك الجمهورية الإسلامية في إيران لنا حجة، لم يترك أهلنا في اليمن لنا حجة، لم يترك أهلنا في الجنوب والبقاع وخاصة على التخوم الأمامية”.

واضاف الموسوي “اننا كأفراد وكجماعات علينا أن نتسلح بالوعي وعلينا أن نعلم أن المجتمع الدولي وأن الأمم المتحدة، وأن كل مواثيقهم، وكل ما درسونا إياه ويدرسونه في مناهج الجامعات، كله تضليل وكذب، يستعملونه لخدمة مصالحهم، ويستعملونه لإدانتنا، ولكي يزرعوا فينا عقدة الخوف، وعقدة الشك، وعقدة التردد”.

وتابع الموسوي “أما نحن الذين يتبعون خط المقاومة وخط الإمام الخميني المقدس وخط السيد القائد علي الخامنئي وخط سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، نحن سنبقى دائماً وأبداً الطلاب الذين لا يتردد في آذانهم، ولا في قلوبهم ولا في عقولهم ولا في وجدانهم إلا كلمة الحق التي قالها الإمام علي وقالها الإمام الحسين: ألا إن الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام