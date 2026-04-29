الموسوي لعون: لموقف واضح برفض البيان الأميركي الذي يُعطي العدو “الحق” بالاعتداء على لبنان

علّق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي مساء الاربعاء على كلام رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية، في ما يتعلق بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وما يتضمنه من إعطاء العدو الإسرائيلي حرية استكمال اعتداءاته على لبنان، وأن هذا الكلام سبق أن ورد في اتفاق تشرين الثاني 2024.

واكد الموسوي ان “اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني 2024 لم يتضمن، لا من قريب ولا من بعيد، أي ذكر لإعطاء العدو أي امتيازات أو حقوق أو إطلاق يده في مهاجمة لبنان، بل على العكس، أعطى لبنان حقه الطبيعي في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي”، وتابع ان “أي كلام آخر جرى خارج هذا الاتفاق وكان ضمنيًا بين الإدارة الأميركية والعدو”، واضاف “بالتالي، فإن ما ذكره رئيس الجمهورية، في الحد الأدنى، يشكل التباسًا شديدًا وخلطًا للأمور، ما يستوجب مراجعته واستدراكه فورا”.

وقال الموسوي إن “بيان وزارة الخارجية الأميركية، الذي يُعطي العدو الحق في مهاجمة لبنان واستباحة أرضه، يشكل سابقة خطيرة، لا سيما أنه صدر باسم الأطراف الثلاثة المجتمعة وعنها”، واكد انه “إذا كان لبنان غير معني بهذا المضمون وغير موافق عليه، فإن المطلوب موقف واضح وصريح يرفض ذلك علنًا، إذ لا تكفي التصريحات الداخلية”.

ولفت الموسوي الى ان “ما يجري من دمار هائل وقتل يومي واستباحة شاملة من قبل العدو الإسرائيلي، يمكن أن يستند فيه العدو إلى التبرير الذي صرح به رئيس الجمهورية، بأن هذا من حقوقه الثابتة سابقًا وحاليًا، وأن ما قام به ويقوم به متفق عليه مع لبنان وبشراكة ورضى لبنانيين كاملين”، واضاف “لذلك، ومن موقع الحرص على السيادة وعلى موقع رئاسة الجمهورية، ورفعًا لكل التباس، فإن المطلوب موقف واضح وصريح لإسقاط ادعاءات العدو والتبرؤ من كل جرائمه”.

وقال الموسوي “في السياق نفسه، فإن التدمير الممنهج للقرى يقتضي استنفارًا دبلوماسيًا يبدأ من مجلس الأمن، ولا ينتهي عند مختلف الهيئات الدولية والدول المؤثرة، وصولاً إلى وزارة الخارجية اللبنانية المهملة والمتقاعسة”، وامل ان “يكون ما صدر عن رئيس الجمهورية ناتجًا عن التباسات غير مقصودة، وقابلًا للتصحيح، لأن غير ذلك هو الكارثة المحققة بعينها”.