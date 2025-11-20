صحفيون وناشطون حقوقيون يحتجون أمام الحكومة التونسية للمطالبة بضمان حرية الصحافة والتعبير

شهد محيط رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الخميس، تجمعاً احتجاجياً شارك فيه صحفيون وناشطون حقوقيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بضمان حرية الصحافة والتعبير وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام في البلاد.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف التضييقات والملاحقات القضائية التي تطال الصحفيين، مؤكدين أن حرية الإعلام تمثل أحد أهم مكتسبات المسار الديمقراطي في تونس، وأن المساس بها يشكل تهديداً لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة.

ودعا المحتجون الحكومة إلى فتح حوار جدّي مع الهياكل المهنية، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية الصحفيين، إضافة إلى توفير بيئة قانونية تضمن ممارسة العمل الإعلامي دون ضغوط أو تهديدات.

وفي وقت سابق قالت نقابة الصحفيين التونسيين، إن مراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس يواجهون قيودا متصاعدة وعراقيل متكررة على الأرض، مما يحرمهم من الحق في الوصول إلى المعلومات، محذرة من محاولات ممنهجة لضرب حرية الإعلام.

