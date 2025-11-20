جلسة عادية لمجلس الوزراء في قصر بعبدا

التأم مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الذين غاب عنهم وزيرا الداخلية أحمد الحجار والطاقة جو صدي.

وفي مستهلّ الجلسة، طلب الرئيس عون من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادًا على الوزير السابق زاهر الخطيب وعلى شهيدي الجيش اللبناني اللذين سقطا خلال مطاردة تجّار المخدّرات في حيّ الشراونة، وحيّا كل شهداء الوطن.

وقد سبق الجلسة اجتماع بين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات قبل انعقاد المجلس.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من أربعين بنداً، أبرزها اقتراحات قوانين لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، وتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وتسوية أوضاع عقداء في الأمن العام، وتخصيص مبالغ لمتقاعدي الأجهزة العسكرية والأمنية من رتبة مؤهل من اعتمادات موازنة العام 2024.

كما يشمل جدول الأعمال طلب الموافقة على مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم، وتعيينات وشؤوناً وظيفية، إضافة إلى بنود مختلفة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار