المكتب الحكومي في غزة: الاحتلال يوسّع المنطقة الصفراء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة شرق مدينة غزة، في خرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار، حيث وسّع المنطقة الصفراء بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، ما أدى إلى محاصرة عشرات العائلات التي لم تتمكن من الخروج وسط القصف العنيف”.

وأوضح المكتب، في بيانه اليوم الخميس، أن “الاحتلال المجرم لم يكتف بالمجزرة التي ارتكبها أمس في مدينتي غزة وخانيونس، والتي راح ضحيتها 25 شهيداً بينهم أسرة كاملة وأب وأطفاله الثلاثة ورجل وزوجته، إضافة إلى عشرات الجرحى بعضهم في حالة الخطر، بل واصل اعتداءاته بالتوغل في المنطقة الشرقية وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء”.

وأشار إلى أن “هذه الجرائم المتواصلة تمثل استخفافاً واضحاً بقرار وقف إطلاق النار، حيث تم رصد نحو 400 خرق منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أودت بحياة أكثر من 300 شهيد وخلفت مئات الجرحى وفاقمت الأوضاع الكارثية في قطاع غزة”.

وبيّن أن “صمت الوسطاء والضامنين وعدم اتخاذهم خطوات جادة لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها وقف جرائمه والسماح بإدخال الاحتياجات المعيشية، شجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الانتهاكات”.

هذا وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن “حالة الصمت والعجز الدولي أمام جرائم الاحتلال لم تعد مقبولة”، محمّلاً الجميع مسؤولية التداعيات الإنسانية الكارثية الناجمة عن هذه الخروقات.

وطالب الوسطاء والضامنين، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي ترامب، بالتحرك الجاد لوقف الجرائم ولجم تغول الاحتلال وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المتواصلة.

المصدر: وكالة شهاب