باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية في مجالها الجوي

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية تمديد حظر تحليق الطائرات الهندية في مجال باكستان الجوي.

وينص إشعار نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني على أن “المجال الجوي الباكستاني غير متاح للطائرات المسجلة في الهند، والطائرات التي تشغلها أو تملكها أو تستأجرها شركات طيران مشغلون هنديون، بما في ذلك الرحلات العسكرية”.

ووفقًا لإشعار جديد للطيارين (NOTAM)، يُحظر على شركات الطيران التجارية الهندية، والطائرات المسجلة في الهند، وطائرات القوات الجوية الهندية، دخول المجال الجوي الباكستاني حتى الساعة 4:59 صباحا بالتوقيت المحلي يوم 24 ديسمبر/كانون الأول.

وقد أُعلن عن الحظر الجديد على الطائرات الهندية قبل أربعة أيام فقط من انتهاء سريان الحظر السابق.

وكانت باكستان قد فرضت حظرًا على عبور شركات الطيران الهندية مجالها الجوي في 24 أبريل/نيسان، ردًا على قرار الهند بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية وسط تصاعد التوترات الثنائية عقب هجوم باهالجام في جامو وكشمير.

وقالت الهند وقتها أنها تملك أدلة على تورط جهاز المخابرات الباكستاني في الهجوم، بالمقابل رفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتهامات الهندية بوجود صلة بين الجمهورية الباكستانية والهجوم في كشمير.

المصدر: مواقع إخبارية