“الغارديان”: كيان الاحتلال استخدم ذخائر عنقودية محظورة في جنوب لبنان

كشفت صحيفة “الغارديان” أنّ “صوراً لبقايا ذخائر في جنوب لبنان تشير إلى أنّ “إسرائيل” استخدمت ذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع خلال حربها الأخيرة على لبنان”.

وأظهرت الصور، التي فحصها 6 خبراء أسلحة مختلفين، بقايا نوعين جديدين من الذخائر العنقودية الصهيونية عُثر عليها في 3 مواقع مختلفة جنوب نهر الليطاني: في وادي زبقين ووادي برغز ووادي دير سريان.

وتعدّ هذه الأدلة أوّل مؤشّر على استخدام الاحتلال للذخائر العنقودية منذ الحرب على لبنان عام 2006، وكذلك المرة الأولى التي يُعرف فيها أنها استخدمت النوعين الجديدين اللذين تمّ العثور عليهما: قذائف “M999 Barak Eitan” عيار 155 ملم، وصواريخ “Ra’am Eitan” عيار 227 ملم.

وبحسب الصحيفة، فقد “انضمّت 124 دولة حتى الآن إلى اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدامها وإنتاجها ونقلها، بينما “إسرائيل” ليست طرفاً فيها”.

وقالت مديرة التحالف ضدّ الذخائر العنقودية، تامار غابيلنيك، إنّ استخدام هذه الأسلحة “يتعارض دائماً مع واجب احترام القانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى أنها “لا تميّز بين المدنيين والعسكريين وتبقى قاتلة لعقود”.

