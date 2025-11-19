حماس: استمرار الخروقات الإسرائيلية يجرّ نحو انفجار جديد وعلى الوسطاء لجم الاحتلال

دعت حركة حماس “الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى التدخل العاجل لجم الهجمات الإسرائيلية”، محذّرة من أن “استمرار الخروقات يجرّ الأوضاع نحو انفجار جديد”.

وأعربت الحركة في بيان لها مساء الأربعاء عن “إدانتها الشديدة لسلسلة الغارات التي طالت مدينتي غزة وخانيونس، وأسفرت عن مقتل 26 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات آخرين”، واعتبرت أن “التصعيد محاولة خطيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الإبادة بحق الفلسطينيين”.

ولفتت الحركة إلى أن “إسرائيل تواصل ترويج روايات مختلقة لتبرير اعتداءاتها”، ورفضت “المزاعم بشأن تعرّض قواتها لإطلاق نار”، وقالت إن “تلك المبررات لا تنطلي على أحد ولا تغيّر من حقيقة الخروقات المتصاعدة”.

وأشارت حماس إلى أن “عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 300 شهيد، في ظل استمرار عمليات قصف وهدم منازل، وإغلاق معبر رفح”، ولفتت إلى أن ذلك “هو تحدٍ واضح للضمانات الأمريكية والإقليمية”، وحثّت “واشنطن على الوفاء بتعهداتها المعلنة وممارسة ضغط فوري وجدي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاق ووقف الاعتداءات”، ودعت “الوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى تحمل مسؤولياتهم كجهات ضامنة والتحرك لوقف الخروقات التي تهدد مسار التهدئة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام