الأربعاء   
   19 11 2025   
   28 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 20:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    يوم الشهيد في البقاع الغربي…وجدانٌ يتجدّد

      احياءات مختلفة في أجواء يوم الشهيد شهدتها منطقة البقاع الغربي.
      تقرير: ماهر قمر

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      حول آخر التطورات في بلدة عيناتا جنوب لبنان

      حول آخر التطورات في بلدة عيناتا جنوب لبنان

      المرابطون ينعون المناضل زاهر الخطيب.. إرث وطني ونضالي متجذر في التاريخ

      المرابطون ينعون المناضل زاهر الخطيب.. إرث وطني ونضالي متجذر في التاريخ

      حول آخر التطورات في بلدة طيرفلسية جنوب لبنان

      حول آخر التطورات في بلدة طيرفلسية جنوب لبنان