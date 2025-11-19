جمعية “العمل البلدي‎” دانت استهداف أمين صندوق بلدية الطيري وطالبت بحماية الموظفين المدنيين في الجنوب

دانت جمعية العمل البلدي بأشدّ العبارات استهداف أمين صندوق بلدية الطيري الشهيد بلال شعيتو، في اعتداء غادر يعكس محاولة واضحة لزعزعة أمن واستقرار الموظفين المدنيّين في الجنوب وخلق حالة من الرعب، وتهدف الى إيقاف جهودهم في خدمة المجتمع.
ورأت ان هذا الإعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاستهدافات التي طالت العاملين في البلديات خلال الأسابيع الماضية، ما يوضح أن المؤسسات المحلية في الجنوب تواجه تحديات جسيمة تهدد سلامة موظفيها، الأمر الذي يستدعي أعلى درجات اليقظة والحماية.
وجددت الجمعية تضامنها الكامل مع عائلة الشهيد بلال شعيتو، مؤكدةً أن هذه الأعمال لن تُثني أمثال بلال عن أداء واجبهم الوطني وخدمة أبناء مجتمعهم بكل إخلاص.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذا الإعتداء الغادر، وتُطالب الدولة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها في حماية الموظفين المدنيّين.
المصدر: العلاقات الإعلامية