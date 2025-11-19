جمعية “العمل البلدي‎” دانت استهداف أمين صندوق بلدية الطيري وطالبت بحماية الموظفين المدنيين في الجنوب

دانت جمعية العمل البلدي بأشدّ العبارات استهداف أمين صندوق بلدية الطيري الشهيد بلال شعيتو، في اعتداء غادر ‏يعكس محاولة واضحة لزعزعة أمن واستقرار الموظفين المدنيّين في الجنوب وخلق حالة من الرعب، وتهدف الى ‏إيقاف جهودهم في خدمة المجتمع‎.‎

ورأت ان هذا الإعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاستهدافات التي طالت العاملين في البلديات خلال الأسابيع ‏الماضية، ما يوضح أن المؤسسات المحلية في الجنوب تواجه تحديات جسيمة تهدد سلامة موظفيها، الأمر الذي ‏يستدعي أعلى درجات اليقظة والحماية‎.‎

وجددت الجمعية تضامنها الكامل مع عائلة الشهيد بلال شعيتو، مؤكدةً أن هذه الأعمال لن تُثني أمثال ‏بلال عن أداء واجبهم الوطني وخدمة أبناء مجتمعهم بكل إخلاص‎.‎

كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذا الإعتداء الغادر، وتُطالب الدولة اللبنانية ‏بتحمّل مسؤولياتها في حماية الموظفين المدنيّين‎.‎

المصدر: العلاقات الإعلامية