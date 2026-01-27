جمعية العمل البلدي تُدين اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين

تُدين جمعية العمل البلدي بأشدّ العبارات العدوانَ الغادرَ الذي استهدف الإعلامي الشيخ علي نور الدين يوم الاثنين، في جريمة اغتيالٍ متعمّدة تُجسّد نهج العدوّ الإسرائيلي القائم على استباحة الدم، وتُضاف إلى سجله المثقل بالانتهاكات بحقّ الصحافيين والإعلاميين، وبالاعتداءات الممنهجة على المدنيين العزّل.

وإذ تؤكّد جمعية العمل البلدي، بصفتها مؤسسة تُعنى بالشأن العام والعمل الإعلامي والتوثيقي، رفضها القاطع لهذا الاستهداف، فإنها تُشدّد على أنّ هذه الجرائم لن تنال من إرادة الإعلاميين في أداء رسالتهم، ولن تمنعهم من الاستمرار في نقل الحقيقة والدفاع عن القضايا العادلة، بعيدًا عن الترهيب.

وتتقدّم الجمعية بأحرّ التعازي إلى عائلة الشهيد الشيخ علي نور الدين، وإلى الأسرة الإعلامية اللبنانية عمومًا، وزملائه خصوصًا، داعيةً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرّك الجاد لإدانة هذه الجريمة، والعمل على محاسبة العدوّ الإسرائيلي على انتهاكاته المتكرّرة بحقّ الإعلاميين والمدنيين.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله