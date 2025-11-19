ضربات روسية على خاركيف تسفر عن إصابة 32 شخصاً

أسفر هجوم روسي بالمسيّرات عن إصابة 32 شخصاً على الأقل في مدينة خاركيف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، بعد استهدافها لليلة الثالثة على التوالي.

وخلال الليلتين السابقتين، أدت هجمات روسية بصواريخ إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في المنطقة، من بينهم فتاة تبلغ 17 عاما.

وأفاد حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تلغرام بوقوع “هجوم ضخم على خاركيف” نفّذته على الأقل “11 مسيّرة معادية وأصيب خلاله مبنى من تسعة طوابق ثم اشتعلت فيه النيران”.

وكتب في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن “عدد الأشخاص المصابين في خاركيف بلغ حتى الآن 32”.

وقبل الساعة 00,00 بقليل (22,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، أعلن رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف أن مدينته القريبة من الحدود الروسية كانت هدفا “لهجوم بطائرات مسيّرة معادية”، وأن انفجارات عدة سمعت.

المصدر: مواقع